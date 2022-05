Ein Flugzeug vom Typ Antonow An-2 ist jetzt Dauergast im Oldtimer-Hotel in Saalfeld. Mit einem Kran ist der Doppeldecker am Montagmorgen an seinen Standplatz gebracht worden.

Das Flugzeug wurde mithilfe eines Krans an seinen Platz im Oldtimer-Hotel in Saalfeld gebracht. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm