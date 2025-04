Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Ältestes Apotheken-Haus Deutschlands Markt-Apotheke in Saalfeld schließt

16. April 2025, 11:06 Uhr

Die Markt-Apotheke in Saalfeld schließt Ende des Monats. Laut Inhaberin konnte kein Nachfolger gefunden werden. Das liege unter anderem am Zustand des ältesten Apotheken-Hauses in Deutschland. Dass immer mehr Apotheken im Land schließen, ist seit Jahren ein Phänomen.