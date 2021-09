Aue am Berg Unterspülte Straße wird komplett erneuert

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren durch ein Unwetter Mitte Juli Schäden in Millionenhöhe entstanden. So wurde eine Brücke an der B85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt beschädigt.

Eine Turnhalle in Saalfeld wurde durch eindringendes Wasser beschädigt. In der Landessportschule in Bad Blankenburg verursachte der Starkregen Schäden in Höhe von 1,5 Millionen Euro.