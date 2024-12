Die Stadt Saalfeld will ihre Hauptverkehrsstraße in der Südstadt für mindestens zehn Millionen Euro erneuern. Das hat der Stadtrat in dieser Woche beschlossen. Demnach soll die Knochstraße saniert und auf sieben Meter Breite ausgebaut werden. Außerdem sollen an den Hauptkreuzungen zwei Kreisverkehre entstehen.