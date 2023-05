Die Stadt Saalfeld tritt aus dem Verein Naturpark Thüringer Wald aus. Das hat der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Wie Bürgermeister Steffen Kania (CDU) sagte, wird der Stadt der Mitgliedsbeitrag ab 2024 zu teuer. Ab Januar kommenden Jahres hätte die Stadt Saalfeld im Jahr knapp 6.000 Euro an den Verein zahlen müssen. Bisher lag der Jahresbeitrag laut Kania bei knapp 128 Euro.

Die Stadt Saalfeld war mit der Eingemeindung Schmiedefelds 2019 Mitglied in dem Verein geworden. Aufgrund der Mitgliedschaft hatte der Verein Schmiedefeld als Wander- und Ausflugsziel in Flyern beworben, sagte Ortsteilbürgermeister Ulrich Körner (CDU).

Neben Saalfeld überlegen auch andere Kommunen dem Verein Naturpark Thüringer Wald wegen der drastischen Beitragserhöhung den Rücken zu kehren. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen denken unter anderem Themar (Kreis Hildburghausen) sowie sämtliche Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Feldstein, Floh-Seligenthal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) darüber nach. Nach Angaben des Naturpark-Vereins, der in Friedrichshöhe im Kreis Hildburghausen sitzt, sind derzeit sieben Landkreise, etwa 20 Verbände sowie rund 50 Städte und Gemeinden mit 120 Ortschaften im Verein vertreten. Auf der Jahreshauptversammlung am 1. März 2023 in Suhl hatten die Vereinsmitglieder eine neue Beitragsordnung zum 1. Januar 2024 beschlossen. Etwa die Hälfte der Mitglieder hatte an der Versammlung teilgenommen.