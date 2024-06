Die Gebäude der "Friedrich Fröbel" Grundschule und der Staatlichen Geschwister-Scholl-Regelschule müssen dringend modernisiert werden. Dafür seien erhebliche Investitionen erforderlich. So fehlen an der Fröbel-Grundschule eine Sporthalle, Schallschutz in den Horträumen und Schutz vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung im Außenbereich. Auch die Breitbandversorgung müsse an beiden Schulen ausgebaut werden.