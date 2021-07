Auch die Kreisstraße zwischen Bad Blankenburg und Unterwirbach bleibt voraussichtlich vier Wochen lang gesperrt. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde die Straße bei den starken Regenfällen am Dienstagabend an vielen Stellen mehr als einen Meter tief unterspült. Eine Durchfahrt nur für Anwohner und Rettungsfahrzeuge solle möglich bleiben, hieß es, die Straße werde von Schlamm und Geröll befreit.

Ebenfalls ist die Ortsdurchfahrt im nahen Aue am Berg laut Stadtverwaltung Saalfeld derzeit nicht möglich. Wie das Busunternehmen Kombus mitteilt, fahren Linienbusse die Haltestellen Unterwirbach, Seehügel und Aue am Berg bis auf Weiteres nicht an.