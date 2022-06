Erstmals nach fünf Jahren ist am Freitag wieder eine Diesellok über die Drehscheibe am historischen Ringlokschuppen in Saalfeld gefahren. Damit ist Investor Torsten Scheidig seinem Ziel ein Stück näher, im alten Betriebswerk wieder Lokomotiven und Waggens zu reparieren. Diese Lok der Baureihe 232 ist inzwischen 50 Jahre alt. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

In den nächsten Jahren sollen etwa acht Millionen Euro in das ehemalige Betriebswerk der Deutschen Bahn investiert werden. Es gebe bereits erste Anfragen von Bahnunternehmen, die ihre Fahrzeuge warten lassen wollen, so Scheidig. Viele Unternehmen suchten "händeringend" Instandhaltungskapazitäten.

Lange Tradition im Ort

Vor 125 Jahre war das Bahnbetriebswerk in Betrieb gegangen. Bis in die 1970er Jahre wurden in Saalfeld vor allem Dampflokomotiven gewartet. 2015 gab die Deutsche Bahn das Werk auf. Derzeitiger Eigentümer ist die Stadt Saalfeld, Scheidig will aber den Standort kaufen. Genehmigungen für den Betrieb des Werkes und die Anbindung an das Eisenbahnnetz lägen vor, sagte er.

Die Stadtverwaltung hofft auf positive Impulse für den Tourismus und will für die Sanierung des Ringlokschuppens Städtebaufördermittel beantragen, um das Projekt zu unterstützen. In den letzten Jahren gab es regelmäßig Ausfahrten historischer Dampflokomotiven.