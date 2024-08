Der Bismarckturm in Rudolstadt wird vom gleichnamigen Freundeskreis in Eigenleistung weiter saniert. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt unterstützt das Vorhaben auf dem Zeigerheimer Berg und hat Fördermittel in Höhe von 1.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Dem Ziel einer öffentlichen Nutzung will der Verein am Tag des offenen Denkmals und am 2. Advent mit Veranstaltungen näherkommen. Auch eine Schutzhütte in unmittelbarer Nähe ist geplant.