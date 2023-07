So standen am Donnerstagabend, dem 13. Juli, im Erfurter Stadtteil Mittelhausen 40 Hektar Feld in Flammen. Auch im Saale-Orla-Kreis und im Ilm-Kreis gab es mehrere kleine Brände. In der Nacht zum Mittwoch, dem 12. Juli, brannten 1.500 Strohballen bei Behringen im Wartburgkreis. Ebenfalls am Mittwoch brannte bei Oepfershausen im Kreis Schmalkalden-Meiningen ein Feld aufgrund von Mäharbeiten. Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch Funkenflug entstanden sein könnte, möglicherweise wegen eines eingeklemmten Steines. Rund 250.000 Euro Schaden entstanden am Dienstag, dem 11. Juli, bei einem Brand bei Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis. Offenbar brach das Feuer am Motor einer Erntemaschine aus und zerstörte sie völlig. Vier Hektar Feld wurden zerstört.