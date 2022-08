Einen weiteren Brand löschte die Feuerwehr am Freitag in Lauscha im Landkreis Sonneberg. Dort war eine Wiese in der Nähe von Gartengrundstücken in Flammen geraden. Menschen wurden den Angaben nach nicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Zuerst hatte es geheißen, dass mehrere Gartengrundstücke brennen.