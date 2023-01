Nur für den Dienstgebrauch Bericht über Chef- und Vorstandsgehälter in kommunalen Unternehmen

Hauptinhalt

Die CDU im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zieht vors Gericht. Gegen die Kreisverwaltung.

Der Streitfall dreht sich laut Terminankündigung des Verwaltungsgerichtes in Gera um „Kommunalverfassungs- und Verwaltungsrecht“. Klingt staubtrocken, scheint auf den ersten Blick wie ein Provinzstreit zu sein. Und doch dürfte es ein großes öffentliches Interesse geben an all dem, was hinter dem Streit steht.