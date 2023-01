Die CDU-Fraktion im Kreistag von Saalfeld-Rudolstadt hat sich in einem juristischen Streit um die Transparenz von Gehältern durchgesetzt. Das Landratsamt sagte zu, der Fraktion einen Prüfbericht zu Geschäftsführer-Gehältern in kommunalen Unternehmen in Thüringen vorzulegen. Nach dieser Zusage wurde am Mittwoch das Verfahren am Verwaltungsgericht in Gera nach weniger als einer Stunde Verhandlungsdauer eingestellt. Die Verfahrenskosten trägt das Landratsamt.