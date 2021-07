Im Freibad in Saalfeld ist am Dienstagnachmittag Chlorgas ausgetreten. Nach Angaben der Polizei war offenbar ein Behälter im Lager nicht ordnungsgemäß verschlossen. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Das Gelände um das Bad wurde abgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit unklar. Der Einsatz der Feuerwehr dauert noch an.