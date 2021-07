Im Freibad in Saalfeld ist am Dienstagnachmittag Chlorgas ausgetreten. Nach Angaben der Polizei war offenbar ein Behälter im Lager nicht ordnungsgemäß verschlossen. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort, das Gelände um das Bad wurde abgesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Verletzt wurde niemand.

Am Abend war Chlorwert wieder in den Normalbereich zurückgekehrt, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwoch soll das Saalfelder Bad regulär öffnen.