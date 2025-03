Bad Blankenburg Contintental-Beschäftigte protestieren gegen geplante Werksschließung

Rund 100 Beschäftigte des ContiTech-Werks in Bad Blankenburg haben am Mittwoch gegen die Schließungspläne des Autozulieferers Continental protestiert. Nach der Betriebsversammlung hatte die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie zu einer Kundgebung aufgerufen.

Hintergrund ist, dass der Konzern die Produktion von Transportbändern zum Ende dieses Jahres einstellen will. Betroffen sind 185 Arbeitsplätze. Den Schließungsplänen will der Betriebsrat entgegentreten. Nach Gewerkschaftsangaben ist rund ein Drittel der Transportbandproduktion in Bad Blankenburg für den deutschen Markt bestimmt und die könne nicht von anderen Continental-Standorten komplett übernommen werden.