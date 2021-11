Die Bäckerei Wenzel aus Goßwitz schließt ab Montag ihre Geschäfte. Wie die Bäckerei-Eigentümer Stefan und Kathrin Wenzel in einem Aushang mitteilten, werden das Hauptgeschäft in Goßwitz, die Filialen in Unterwellenborn und Kaulsdorf und die beiden Kaffeehäuser in Saalfeld und Rudolstadt bis zum 5. Dezember vorübergehend geschlossen.