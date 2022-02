Proteste überschreiten rote Linien

Mit ganz viel Wohlwollen ließe sich sagen: Ob Maßnahmen-Kritiker, Befürworter oder Exekutive - so weit sind sie in ihren Wahrnehmungen und Erfahrungen nicht auseinander. Wir alle leiden unter der Pandemie, sind müde, genervt oder auch manchmal wütend. Wir alle wollen, dass es endlich vorbei ist. Aber doch gibt es Unterschiede. Während die große Mehrheit Einschränkungen und Zumutungen akzeptiert in der Überzeugung, dass nur auf diese Weise den Gefahren durch das Virus angemessen begegnet werden, sind für die anderen genau diese Einschränkungen die eigentliche Gefahr für die Gesellschaft. Bei ihrem Protest würden sie rote Linien überschreiten, so der Vorwurf in der Diskussion.

Stein des Anstoßes war ein Flyer mit medizinischen Falschmeldungen über die Behandlung von Corona-Patienten, der in Saalfeld in Umlauf gebracht worden war. Die anwesenden Maßnahmen-Kritiker zuckten mit den Schultern: "Haben wir nicht mitbekommen." Dass ihre Proteste schon lange von Neonazis instrumentalisiert werden: "Wir kennen uns da nicht so aus. Wir wissen nicht, wie Rechte aussehen." Die Protestler ließen alle Anwürfe mit zur Schau gestellter Ahnungslosigkeit von sich abprallen. In die "rechte Ecke" wollten sie jedenfalls nicht gestellt werden.

König-Preuss verlässt Diskussionsrunde vorzeitig

Der Linke-Landtagsabgeordneten König-Preuss platzte dann doch der Kragen. Grund war die Diskussion um die bekannten "Judensterne" mit der Aufschrift "ungeimpft" und die Identifikation vieler Teilnehmer der Corona-Protest-Bewegung mit den von Nazis verfolgten Juden. Für Die Linke wie für einen Großteil der Runde sei das eine "widerwärtige" (Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl) Form der Holocaust-Leugnung.