Die Geschäfte in Rudolstadt, Saalfeld und Bad Blankenburg bleiben weiterhin geschlossen. Die Thüringer Staatskanzlei hat eine Anfrage des Städtedreiecks, Modellregion zu werden, zunächst abgelehnt. Laut eines Sprechers sind die Bürgermeister enttäuscht über die Absage. Dennoch hätten sie mit der Staatskanzlei darin übereingestimmt, dass Öffnungsschritte für Geschäfte, Kultur- und Sporteinrichtungen im aktuellen Infektionsgeschehen nicht zielführend seien. Sie forderten die Landesregierung dazu auf, eng mit den Kommunen zusammenzuarbeiten, um geeignete Konzepte zur Wiedereröffnung von Geschäften und Kultureinrichtungen zu entwickeln.

Die Bürgermeister der drei Städte hatten Ende März in einem offenen Brief an den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) vorgeschlagen, dass die Städte zur Modellregion für Öffnungsstrategien werden könnten. Sie begründeten das mit den Sorgen der Menschen während des Lockdowns.