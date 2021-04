Steigende Corona-Fallzahlen Kreis Saalfeld-Rudolstadt schließt Schulen wieder

Die Stadt Jena will künftig Eltern oder anderen Menschen, die keine Schüler sind und nicht zum Personal der Schulen gehören, den Zutritt zu den Schulen verwehren. Eine entsprechende Allgemeinverfügung trete am Donnerstag in Kraft, teilte die Stadtverwaltung mit. Außerdem soll es ab Freitag eine strikte Trennung von Lerngruppen geben. Auf Freiflächen soll ein Abstand von mindestens zehn Metern gewährleistet sein. Ab Donnerstag ist Singen, Instrumentalunterricht und Sportunterricht in geschlossenen Räumen an Jenaer Schulen verboten.