In einer Seniorenresidenz in Rudolstadt-Cumbach sind mindestens sieben Heimbewohner mit Corona gestorben. Wie ein Sprecher des Landratsamtes MDR THÜRINGEN sagte, haben sich 61 der 141 K&S Heimbewohner mit dem Virus angesteckt. Bei den sieben verstorbenen Heimbewohnern stehe fest, dass sie infolge der Viruserkrankung gestorben sind. Bei weiteren Todesfällen lägen dem Gesundheitsamt noch keine Totenscheine vor.

In einem Seniorenheim in Rudolstadt hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. (Symbolbild)

In einem Seniorenheim in Rudolstadt hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. (Symbolbild)

In einem Seniorenheim in Rudolstadt hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Keiner der Verstorbenen sei vollständig geimpft gewesen: Sechs Bewohner seien nicht geimpft, ein Bewohner nicht vollständig geimpft gewesen. In einigen Fällen hätten Angehörige den Heimbewohnern von einer Impfung abgeraten, so der Sprecher.

In den vergangenen Tagen hatte es in den sozialen Medien Gerüchte über die Situation in der Seniorenresidenz gegeben. Unter anderem wurde dort berichtet, dass die Verstorbenen bereits drei Mal geimpft worden seien.

Auch in einem Seniorenheim in Jena hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Dabei sind mindestens sieben Bewohner gestorben. Ein Sprecher sagte, insgesamt seien inzwischen 82 Bewohner und Angestellte infiziert. Man müsse mit weiteren Todesfällen rechnen. Das Infektionsgeschehen war den Angaben zufolge erstmals am 2. November gemeldet worden. In dem Heim gab es möglicherweise Hygienemängel.