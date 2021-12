Der Heimbetreiber hatte erklärt, die tragischen Ereignisse hätten ihren Ursprung in der bewussten Ablehnung der Impfung durch Bewohner und deren Angehörige. Auf der Homepage der Seniorenresidenz heißt es: "Bitte bedenken Sie, dass es in unserer Situation nicht um Schlagzeilen und Ansichten von Impfgegnern oder Impfbefürwortern geht, sondern um menschliche Schicksale." Das Virus verursache vor allem bei ungeimpften Bewohnerinnen und Bewohnern schwere und tödliche Verläufe.

Die Sprecherin des Unternehmens verwies darauf, dass es in Deutschland keine gesetzlich vorgeschriebene Impfpflicht gebe. Daher gelte es, die freie Entscheidung der Bewohner sowie ihrer Angehörigen beziehungsweise Betreuer zu respektieren. "So sehr wir die Impfung befürworten und uns wünschen würden, dass alle Bewohner sich für diese Schutzmaßnahme entscheiden: Dies liegt nur bedingt in unserer Hand." Als Träger sei man an den Willen der Bewohner gebunden.