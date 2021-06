Lehesten Deutschlands älteste Dachdeckerschule: Sorgen um die Zukunft

An der Dachdeckerschule in Lehesten bereiten sich die Auszubildenden auf ihre Abschlussprüfung vor. Doch wegen der Corona-Krise sind es derzeit nur halb so viele Lehrlinge wie in früheren Jahren - ein echtes Problem für die Schule. Ihr droht eine finanzielle Schieflage.