60 Jahre Ehe Drei Schwestern feiern gemeinsam Diamantene Hochzeit

15. Mai 2025, 17:20 Uhr

In Saalfeld haben am Donnerstag drei Schwestern gemeinsam mit ihren Männern Diamantene Hochzeit gefeiert. Alle drei Paare sind also bereits 60 Jahre verheiratet.