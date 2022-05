Ein Flugzeug vom Typ Antonow An-2 ist jetzt Dauergast im Oldtimer-Hotel in Saalfeld. Mit einem Kran ist der Doppeldecker am Montagmorgen an seinen Standplatz gebracht worden. Die An-2 ist laut Betreiber Hubertus Hess im flugfähigen Zustand. Bis September soll der originale Sternmotor wieder laufen. Trotzdem soll das Flugzeug am Boden verankert bleiben.