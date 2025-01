Es geht auch mit Gartenstuhl und an ungewöhnlichen Orten oder im Dorfsaal, denn so etwas wie der "Landfilm" aus DDR-Zeiten hat überlebt: So gibt es schon in 14 Orten im Schwarzatal und in der Umgebung ein Dorfkino. Das ist im Prinzip der Nachfolger des "Landfilms", bei dem früher mit mobiler Technik in Gemeinden ohne Kino Filmvorführungen ermöglicht wurden.