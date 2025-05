Die Stadt Saalfeld geht derzeit mit Drohnen gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Bereits mehrere Bäume und Baumgruppen sind vorbeugend mit einem biologischen Präparat besprüht worden, teilte die Stadt mit. Bestimmte Bereiche des Waldspielplatzes Am Steiger und des Feenweltchen der Saalfelder Feengrotten sind deshalb für zwei Tage gesperrt. Dafür seien Warnschilder aufgestellt worden.

Die Haare der Raupen des Eichenprozessionsspinners können schwere allergische Reaktionen auslösen. Diese äußern sich nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu in Juckreiz, Hautentzündungen und vereinzelt auch in Nesselsucht. Gelangen die Haare in die Atemwege, kann es auch zu Bronchitis oder Asthma kommen.