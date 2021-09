Eine 77-jährige Frau aus Kaulsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Opfer eines Enkeltrick-Betrugs geworden. Dabei hat sie 30.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Frau die Seniorin angerufen und sich als Enkelin in Geldnot ausgegeben.

Trotz mehrerer Warnungen ihrer Bank habe die 77-Jährige die von der Anruferin verlangten 30.000 Euro abgehoben und das Geld der unbekannten Frau gegeben. Diese sei damit unerkannt verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Mittwoch zur Mittagszeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Fischersdorf gesehen haben.

Die Polizei warnt: Vor allem in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg und Saale-Orla hätten in den vergangenen Tagen auffällig viele Betrüger bei älteren Menschen angerufen. Die Betrüger geben sich als Kripo-Beamte, LKA-Beamte oder Enkel aus und wollen durch gezielte Maschen an Ersparnisse oder Informationen zu Wertgegenständen oder Kontodaten der älteren Leute gelangen.