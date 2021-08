Der Asphalt bröckelt, die Natur holt sich die vier Hektar große Fläche neben dem Bahnhofsgebäude in Saalfeld langsam zurück. Darauf das leer stehende Gebäude einer ehemaligen Maschinenfabrik. Die Halle wurde bei einem Brand 2017 zerstört. Seitdem steht es so - direkt zwischen dem Bahnhofsgebäude und der Bundesstraße, einer der Haupteinfahrtstraßen in die Stadt.

Händler fürchten um Existenz

Eigentlich sollte das längst anders aussehen. Die Stadt Saalfeld hatte das „Bahnhofsareal“ schon im Jahr 2004 zum Sanierungsgebiet erklärt. 2013 hatte die Stadt mit dem Investor Josef Saller aus Weimar einen Kauf- und Entwicklungsvertrag abgeschlossen. Geplant war ein Fachmarktzentrum. Gegen die Pläne gab es Widerstand. 2017 hatte es in dem Fabrikgebäude gebrannt. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Die Händler in der Innenstadt fürchteten um ihre Existenz. Denn geplant waren drei bis zu knapp 800 Quadratmeter große Einkaufsmärkte - mit Textilien, Lebensmitteln und Drogerie.

Innenstadthändler Sven Antemannn vom Saalfelder Werbering sagt: "Das kann man auch in der Innenstadt kaufen." Die Befürchtung: Der Handel in der Innenstadt könnte sterben. Bei einer Bürgerbefragung lehnte die Mehrheit der Wähler die Pläne 2015 ab.

Investor zieht vor Gericht

Die zuständige Baubehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt lehnte einen Bauvorbescheid, eine Art kleine Baugenehmigung von Saller Bau ab. Der Investor war deshalb vor das Verwaltungsgericht gegangen.

Am Mittwoch wurde die Berufung am Oberverwaltungsgericht in Weimar verhandelt - allerdings vorerst ohne Ergebnis. Inzwischen hat der Investor , die Firma Saller Gewerbebau aus Weimar, der Stadt einen neuen Vorschlag für das Areal vorgelegt. Er sieht laut dem Unternehmen ausschließlich Nahverkauf mit dem Schwerpunkt Bio vor. Auch ein Spielplatz ist geplant. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Das soll dem Kläger Saller Bau und der Beklagten der Baubehörde im Landratsamt in den nächsten Tagen schriftlich mitgeteilt werden. Die Richter schlossen sich in der Verhandlung am Mittwoch aber den Argumenten des Landkreises an.

Aus ihrer Sicht sind für den Bauvorbescheid noch zu viele Fragen offen. Zum Beispiel, ob Lärmrichtwerte eingehalten werden. In der Nähe gibt es ein Wohngebiet.

Neues Konzept: Bio-Lebensmittel statt Textilien, Schuhe und Drogerie

Die Stadt Saalfeld und die Saller Bau GmbH haben inzwischen nach einem Kompromiss gesucht. Der Investor aus Weimar hat der Stadt ein neues Konzept für das Areal vorgelegt, sagt der Projektentwickler von Saller Bau, Andreas Barth. Das sieht vor: "Keine Textilien, Schuhe oder Parfümerie, die es schon in der Innenstadt gibt", sagt Barth. Bereits 2013 hatte die Stadt mit dem Investor Josef Saller einen Kauf- und Entwicklungsvertrag abgeschlossen. Schon damals war in Übereinstimmung ein Fachmarktzentrum geplant. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt