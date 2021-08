Hier sind Fingerspitzengefühl und gute Augen gefragt. Dana Elste montiert mithilfe einer Lupenbrille das Innenleben einer Röntgenröhre. Ein Laser fixiert die einzelnen Teile. Eine falsche Handbewegung wäre schmerzhaft. Für Dana Elste ist es der dritte Arbeitstag bei Petrick in Bad Blankenburg.

Die 19-Jährige hat drei Jahre Ausbildung in Lauscha hinter sich – als Glasbläserin. Eher ein exotischer Beruf.

Glas hat mich immer begeistert. Dass man aus so einem Rohstoff so viele verschiedene Sachen machen kann. Nicht nur künstlerisch, sondern auch medizinisch. Deswegen habe ich mich irgendwann für eine Ausbildung entschieden.

Glasbläser sind gefragt. In der Region gibt es auch einige große Unternehmen, die ähnliche Produkte herstellen wie das Familienunternehmen Petrick. Doch Dana Elste hat sich bewusst für die Bad Blankenburger entschieden. Das gute Betriebsklima war für sie ein wichtiges Argument.

Und ein gutes Miteinander. Viele Gründe, warum es regelmäßig Interesse an einem Arbeitsplatz bei Petricks gibt. Antje Petrick hat die Erfahrung gemacht, dass Geld bei der Entscheidung nicht die Hauptrolle spielt.

Für das Unternehmen sind die guten Mitarbeiter wichtig, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Petrick liefert Röntgenröhren in die ganze Welt. Etwa ein Drittel der Produktion geht in die USA. Im Kampf gegen die großen Player ist Qualität entscheidend.

Und die Einsatzgebiete sind vielfältig. Die Röhren kommen bei Zahnärzten zum Einsatz, aber auch auf Flughäfen oder bei der Qualitätskontrolle von Konservendosen. Auch in Ölraffinerien messen sie den Schwefelgehalt im Rohöl.

Das Innenleben einer Röntgenröhre wird per Hand montiert. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Nächstes Jahr soll die neue Halle in Betrieb gehen. Eines wird sich aber auch dort nicht ändern. Die Herstellung der Röntgenröhren ist fast ausschließlich Handarbeit. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird Petrick also auch in Zukunft brauchen.