Das Hotel-Projekt in Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist vorerst gestoppt. Wie die "Ostthüringer Zeitung" berichtet, hat die Projektentwicklerin des Resorts Insolvenz angemeldet. Ein Sprecher des Amtsgerichts in Erfurt bestätigte das. Das Insolvenzgericht werde in den nächsten zwei Monaten ein Gutachten erstellen.