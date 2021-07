Nein. Die Trüffel sind ein Massenpilz, sagt der Pilzsachverständige vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Bernd Rudolph. Es gibt rund 160 Trüffelarten und etwa 50 Gattungen. Echte Trüffel (Tuberales) sind nur ein Teil, aber auch die sind nicht selten. Die in Thüringen heimischen Sommertrüffel wachsen unter anderem an Wurzeln von Baumhasel, Hainbuche und Birke. Sie brauchen wie alle Pilze ausreichend Feuchtigkeit und nicht zu saure Böden. Der Trüffelfund in Goßwitz bei Unterwellenborn bestätigt das, hier ist Zechstein die vorherrschende Bodenart.

Bernd Rudolph, Pilzsachverständiger im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Bildrechte: MDR/Uwe Kelm