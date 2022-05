Der Bürgermeister von Rudolstadt hat die Kritik der AfD am geplanten Konzert von Pussy Riot beim Rudolstadt Festival zurückgewiesen. Jörg Reichl (Bürger für Rudolstadt) sagte, die Freiheit der Kunst sei für ihn nicht diskutierbar. "Ob mir die Kunst persönlich gefällt oder nicht", so Reichl wörtlich. "Das Rudolstadt Festival ist nie unpolitisch gewesen. Das Festival hat immer eine Haltung zum Frieden, zur Einhaltung der Menschenrechte und ganz besonders zur Freiheit der Kunst." Das habe auch die Auswahl der Länderschwerpunkte über die Jahre gezeigt.

Reichl reagierte damit auf einen Facebook-Post der AfD-Fraktion im Rudolstädter Stadtrat. Darin hatten die Rechtspopulisten behauptet, der Bürgermeister habe die russische Skandalband Pussy Riot kurzfristig zum Rudolstadt Festival eingeladen. Das sei - Zitat - instinktlos und geschmacklos. Die Musik der Band sei für Russen "vulgär, religions- und vaterlandsverachtend". Sie werde der "ehrwürdigen Kultur- und ehemaligen Residenzstadt in keiner Weise gerecht". Das Rudolstadt Festival solle nicht politisch instrumentalisiert werden, so die AfD.

Laut dem Veranstaltungsbüro des Rudolstadt Festivals war die Entscheidung für den Auftritt der Band Pussy Riot eine Team-Entscheidung. Die Band tritt am 10. Juli zum Abschluss des Festivals auf. Zuvor sollte an dieser Stelle eigentlich eine Band aus Brasilien auftreten. Diese habe aber kurzfristig abgesagt.

Das Rudolstadt Festival findet vom 7. bis 10. Juli nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. Laut Veranstalter war das Kontingent der 15.000 Dauerkarten bereits Ende Mai ausverkauft. Es gebe jedoch Gespräche mit dem Gesundheitsamt, ob am 1. Juni weitere Tickets in den Verkauf gegeben werden können. Tickets für den Besuch des Festivalbereichs in der Innenstadt sind an der Tageskasse erhältlich.