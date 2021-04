Die Flößerei wie in der Region Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist Anwärter für einen Eintrag in die Kulturerbe-Liste der Unesco. Die Bundesrepublik Deutschland hat der Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen vorgeschlagen, die Flößerei als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anzuerkennen. Wie der Pressesprecher des Flößervereins in Uhlstädt-Kirchhasel MDR THÜRINGEN sagte, wird die Unesco voraussichtlich Ende des Jahres 2022 darüber entscheiden.