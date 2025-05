Saalfeld-Rudolstadt 16 Meter lang und drei Tonnen schwer: Flöße für das Flößerfest Uhlstädt gebaut

24. Mai 2025, 19:57 Uhr

In Uhlstädt an der Saale laufen die Vorbereitungen für das Flößerfest am Pfingstsonntag. Dafür entstehen vier Langholz-Flöße. Das Fest erinnert an eine über 700 Jahre alte Tradition der Holztransporte auf der Saale.