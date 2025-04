Auffällig ist, wie viele große freie Flächen es inzwischen gibt. Wo früher Reihe an Reihe die klassischen Erd- oder Urnengräber waren, ist jetzt Wiese. Laut Lukas Welsche liegt das vor allem an den vielen neuen Bestattungsformen, die einfach weniger Platz brauchen. "Der Trend geht zu Gemeinschaftsanlagen", sagt Lukas Welsche. "In den letzten Jahren haben wir immer mehr Grabanlagen, die schon vor dem Ablauf der gebuchten Liegezeit aufgelöst werden." Gründe für den Rückzug gibt es viele. Etwa, wenn Angehörige aus Saalfeld wegziehen. Oder gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, das Grab ihrer Angehörigen zu pflegen.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel