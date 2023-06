Hinter seinem Haus in Bechstedt leben seine Hühner. "Bei den Nachbarn war der Fuchs schon", sagt der Hobbyzüchter. Auch bei ihm wurden beim letzten Besuch des Fuchses drei Hühner zur Mahlzeit: "Da hatte ich den Stall zu spät abends zugemacht", sagt Jürgen Paschull. Doch seit anderthalb Jahren gibt' es dank des lauten Radios keine Probleme mehr. In diesem laufe immer MDR THÜRINGEN - Das Radio .

So wohnen die sieben Hühner gemeinsam mit Gänsen und Enten entspannt auf etwa 1.000 Quadratmetern Grünfläche. Sogar ein paar Kirschen am Baum sind schon für die Gänse reserviert. Die Tiere sollen nicht geschlachtet werden, denn "wenn ein Tier einen Namen hat, kommt's auch nicht in den Topf", so Jürgen Paschull.