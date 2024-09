Es ist eine Situation, die Wiebke Eltze in Berlin erlebt hat. Sie könnte so oder so ähnlich aber auch an einer Bushaltestelle in Thüringen passiert sein: An der Haltestelle wartet eine Frau mit Kopftuch auf den Bus, sie ist schwanger, ihr Bauch ist nicht zu übersehen. Ein Paar neben ihr unterhält sich laut und es fallen die Sätze: "Hier spricht ja keiner mehr Deutsch. Schon wieder eine schwanger. Bestimmt das sechste Kind, um Sozialhilfe abzukassieren."