Ab durch den Schlamm Extrem-Hindernislauf "Getting Though" in Rudolstadt

In Rudolstadt sind am Samstagvormittag bei strahlendem Sonnenschein rund 1.600 Läufer zum Extrem-Hindernislauf "Getting Tough" gestartet. Die Teilnehmer kommen laut Veranstalter aus ganz Europa.