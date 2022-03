Großer Bahnhof am kleinen Auebach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Hier treffen sich Vertreter von Landratsamt, Naturschutz, Gesundheitsamt und Gewässer-Unterhaltungsverband. Letzterer ist für die Pflege der kleinen Bäche und Flüsse im Verbandsgebiet zuständig, sogenannter "Gewässer 2. Ordnung". Einige davon wollen die Experten genauer unter die Lupe nehmen.

Hochwasser hinterlässt Schäden

Am Auebach war der Unterhaltungsverband schon im letzten Jahr aktiv. Ein Starkregen hatte am Oberlauf des Bachs für Überschwemmungen gesorgt, in Aue am Berg spülte das Wasser fast das komplette Straßenpflaster weg. Ursache war damals der unterirdische Bachverlauf im Dorf. Weil der Einlauf verstopft war, suchte sich das Wasser einen neuen Weg. Deshalb achten die Experten vor allem auf die Durchlässigkeit der Bäche und Flüsse. "Wir schauen, ob es illegale Ablagerungen gibt, ob Mauern oder Brücken ohne Genehmigung gebaut wurden", sagt Martin Rogsch von der unteren Wasserbehörde im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt.

Der kleine Auebach fließt wieder in seinem Bett. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

In Aue am Berg sind nach dem Hochwasser immer noch die Bauarbeiter aktiv. Sie verlegen neue Abwasserrohre im Dorf. Autos können hier noch nicht fahren. Oberhalb der Ortschaft hat der Unterhaltungsverband schon im vergangenen Jahr am kleinen Bach Sommerleite gearbeitet. Dort hatte das Wasser die Böschungen und Straßendurchlässe zerstört, bevor es sich auf den Weg nach Aue am Berg machte.

Überschwemmung in Aue am Berg am 13.07.2021 Bildrechte: Mario Paschold

Kontrollen sind notwendig

Mit der regelmäßigen Kontrolle der Bäche und Flüsse durch die verantwortlichen Behörden will das Land Thüringen besser auf Hochwassersituationen vorbereitet sein. Deshalb müssen die Gewässer mindestens alle fünf Jahre geprüft werden, um rechtzeitig Erhaltungsmaßnahmen ergreifen zu können. So steht es im Thüringer Wassergesetz. Je nach Gewässerart sind auch Naturschutz, Gesundheitsamt, Wasserzweckverband oder die Fischereibehörde bei den Gewässerschauen mit an Bord.

Die Experten schauen nach illegalen Bauten am Bach. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Beteiligung erwünscht

Für den Auebach und viele weitere Gewässer ist seit 2020 der Unterhaltungsverband Loquitz/Saale zuständig. Sein Gebiet erstreckt sich über 69.500 Hektar oder 670 Kilometer Gewässer. Die Mitarbeiter können nicht überall sein, deshalb hofft der Unterhaltungsverband auf die Unterstützung der Einwohner vor Ort. Darum sind auch die Gewässerschauen öffentlich. "Oft rufen uns auch die Grundstückseigentümer an, wenn ein Baum im Wasser liegt", sagt Sven Mechthold vom Gewässerunterhaltungsverband. "Dann klären wir gemeinsam, ob der Baum den Wasserfluss stört oder als natürlicher Bestandteil liegenbleiben kann."

