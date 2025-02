Auch die Anwohner sind deshalb verwundert bis verärgert. Zum Beispiel Michael Walther, der im Gewerbegebiet Am Watzenbach ein Sportgeschäft betreibt. Auch auf dem Gehweg vor seinem Geschäft senken sich jetzt die Pflastersteine, nachdem dort Glasfaserkabel verlegt wurden.

"Vorher war hier der Gehweg völlig intakt", sagt er. Jetzt sind Pflastersteine abgebrochen, Ecken verkanten sich. "Wir haben viele Radfahrer, die hier auch lang fahren, dann ist die Sturzgefahr sehr groß."

Ausführende Bauunternehmen sind für Mängel verantwortlich

Besonders ärgerlich für die Anwohner: Vor einigen Jahren haben sie hier die Sanierung der Straßen und Wege mitfinanziert - und Straßenausbaubeiträge an die Stadt gezahlt. "Allein in unserem Abschnitt waren das rund 7.000 Euro", sagt Walther.

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Betroffene Bürgerinnen und Bürger haben sich deshalb bei der Stadt beschwert. Laut Bürgermeister Steffen Kania (CDU), der auch Präsident des Thüringer Städte- und Gemeindebundes ist, sind die ausführenden Bauunternehmen für die Mängel verantwortlich.

Wir haben aber auch Abnahmen verweigert, weil die Qualität nicht gut ist. Bürgermeister Steffen Kania

Laut Kania laufen in Saalfeld derzeit zwei Ausbauverfahren. Das eine sei das "Weiße-Flecken-Programm", das vom Bund geförderte Ausbau-Programm für die unterversorgten Gebiete. "Hier ist die Telekom der Auftragnehmer", sagt Kania. Die Telekom wiederum beauftragt andere Unternehmen für die Straßenbauarbeiten.

"Die Bauleistungen sind wechselhaft und es kommt darauf an, welche Firma gerade baut." Einen Teil dieser Arbeiten konnte die Stadt abnehmen. "Wir haben aber auch Abnahmen verweigert, weil die Qualität nicht gut ist."

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Baufirma gibt fünf Jahre Garantie

Außerdem laufe seit dem vergangenen Jahr der eigenwirtschaftliche Ausbau über den Anbieter Glasfaser Plus. Für Glasfaser Plus hat in Saalfeld das Unternehmen Ellin Line mit Hauptsitz in Oberhausen in Nordrhein-Westfahlen die Ausbauarbeiten gemacht. Bei den Arbeiten von Ellin Line habe die Stadt viele Mängel festgestellt.

Wir haben noch keine einzige Bauleistung von Ellin Line abgenommen und Nachbesserungen gefordert. Bürgermeister Steffen Kania

"Wir haben noch keine einzige Bauleistung von Ellin Line abgenommen und Nachbesserungen gefordert", sagt Kania, und dass er den Eindruck habe, hier werde vor allem schnell, aber nicht nach geltenden Standards gearbeitet. Offenbar fehlten den Arbeitern die Fachkenntnisse, Pflastersteine und Asphalt wieder korrekt aufzubringen.

Laut dem Bürgermeister steht die Baufirma fünf Jahre lang in der Garantie. Trotzdem macht sich Kania Gedanken, dass die Stadt am Ende vielleicht doch auf den Schäden und den Kosten sitzen bleiben könnte. Das Bauamt will Ellin Line deshalb vorerst keine neuen Bauleistungen mehr erlauben - so lange die aktuellen Mängel nicht behoben worden sind. Auch in die Innenstadt, wo das historische Pflaster liegt, möchte er das Unternehmen deshalb vorerst nicht lassen.

Dennoch seien die Möglichkeiten der Stadt begrenzt, sagt Kania. Grund dafür sei das Glasfaser-Ausbau-Gesetz. Danach habe jedes Telekommunikationsunternehmen auch einen Rechtsanspruch, Glasfaserkabel zu verlegen. Die Stadt könne das also nicht verhindern, sagt Kania.

"Grundsätzlich wollen wir den Glasfaser-Ausbau natürlich auch nicht verhindern. Wir begrüßen das ja grundsätzlich. Trotzdem kritisieren die Kommunen das Gesetz. Denn theoretisch könnte morgen auch ein anderes Unternehmen kommen, dass die Straßen, in denen schon Glasfaser liegt, wieder aufreißt und wieder neue Leitungen hineinlegt." Das sei in Saalfeld zwar nicht das Problem, aber dafür in den Großstädten, so Kania.

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Auch in anderen Thüringer Städten sind beim Verlegen der Glasfaser Schäden entstanden. Zum Beispiel in Pößneck, Eisenach und Rudolstadt. Im Eisenacher Südviertel, einem historischen Villengebiet, sind laut Stadt mit Kalksteinpflaster ausgebaute Gehwege nicht fachgerecht verschlossen worden.

In Pößneck wurde laut Bauamt im Stadtteil Jüdewein Natursteinpflaster falsch eingebaut. Beim Asphalt auf den Straßen reißen Fugen wieder auf oder Bereiche senken sich ab. Beim Betonpflaster seien teils defekte Pflastersteine wieder eingebaut worden. Auch Sicht des Bauamtes wurden die Steine von den Baufirmen durch unsachgemäßen Umgang mit der Rüttelplatte beschädigt.

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Es gibt auch positive Beispiele

Doch es gebe auch gute Beispiele, sagt der Bürgermeister von Saalfeld, Steffen Kania. Es hänge eben von den verantwortlichen Baufirmen ab. Er fordert deshalb von Auftraggebern wie Glasfaser Plus und Telekom, dass diese die Bauunternehmen besser kontrollieren. Die Stadt Saalfeld hat vor allem Glasfaser Plus, aber auch die Telekom aufgefordert, die Schäden zu beheben.

Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN teilte ein Sprecher der Deutschen Telekom mit: "Die Telekom will den Glasfaserausbau schnell, transparent und in höchster Qualität umsetzen. Wir wissen, wie wichtig dieses Projekt für Saalfeld ist. Deshalb setzen wir alles daran, die Bauqualität und die Zufriedenheit der Bürger, Kunden und der Stadt zu sichern." Die endgültige Reparatur der Stellen werde im Frühjahr erfolgen.

Laut dem Sprecher prüft die Telekom regelmäßig, dass die Arbeiten korrekte gemacht werden. "Mängel werden schriftlich erfasst. Die Firmen erhalten Fristen zur Nachbesserung. Alle Firmen besitzen Fachnachweise und werden auf Qualitätsstandards hingewiesen. Außerdem dokumentiert jede Firma die Glasfaserverlegung per Handyvideo mit GPS-Daten."