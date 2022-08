Bei Gräfenthal im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Wochenende ein 53-jähriger Gleitschirmflieger abgestürzt und schwer verletzt worden.

Der 53-Jährige war am Samstag mit seinem Gleitschirm abgestürzt.

Der 53-Jährige war am Samstag mit seinem Gleitschirm abgestürzt.

Der 53-Jährige war am Samstag mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Bildrechte: dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann offenbar beim Landeanflug in eine Baumgruppe geraten und acht Meter in die Tiefe gestürzt.