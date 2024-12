Am Sonntag ist südlich von Saalfeld ein 66-Jähriger mit einem Gleitschirm abgestürzt. Laut Polizei blieb der Mann unweit vom Startplatz in einem Baum hängen. Als die Feuerwehr eintraf, sei der Mann schon nicht mehr bei Bewusstsein gewesen. Er starb noch an der Unfallstelle.