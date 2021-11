Woher kommt das Ei auf dem Frühstückstisch? Die Frage stellt sich für Martina Göhring in Hengelbach (bei Paulinzella) nicht. Sie hat sich ihren Traum vom kleinen Häuschen mit Garten erfüllt und ist in den ehemaligen Dorfkonsum des kleinen Ortes gezogen. Im Garten ist Platz für einen Hühnerstall mit großem Außengehege, Wiese und Sandbad. Hier leben zehn Zwerghühner und zehn Legehennen in Rente.

Die Rentnerinnen sind über einen Verein nach Hengelbach gekommen. Für die Übernahme der Hennen mussten echte Bewerbungsunterlagen eingereicht werden: Wichtig sind dabei Fotos vom Stall und Erfahrung mit Hühnern. Ob das Radio im Hühnerstall Extrapunkte gibt und woher ihre Hühner in Rente kommen, weiß Martina Göhring nicht.

Den Hühnern geht es sichtlich gut. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Wie das Arbeitsleben von Legehennen aussieht

Eine Legehenne kommt mit 17 Wochen in den Betrieb. Bis zur Legereife dauert es dann noch etwas, so Annerose Blöttner, die Chefin vom Geflügelhof Teichweiden bei Rudolstadt. Seit 1987 ist sie hier und hat ihr Herz an Hühner verloren, sagt sie. Dass es den Hennen in den 60 Arbeitswochen ihres Lebens gut geht, sei ihr wichtig. Auch in einem großen Stall mit mehr als 13.000 Hennen gebe es Sandbäder zur Gefiederpflege, immer frisches Wasser und in Ballen gepresste Luzerne aus Frankreich - zum Picken.

Die gefiederten Rentner fressen Martina Göhring "aus der Hand". Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

15.000 Pickschläge macht ein Huhn im Schnitt am Tag. Schon früh um 5 Uhr beginnt der Arbeitstag der Legehenne. Erstmal gibt's Frühstück, das kommt computergesteuert vom Band. Danach ist zwei bis drei Stunden Legezeit. Die Hühner gehen in ihre Nester, aus denen die Eier über Bänder in die Sortierung fahren. Wenn sich die Hennen ausgeruht haben, wird weiter gepickt, gescharrt und gegackert.