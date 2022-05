Die Gemeinden sagten laut Friedrich zu, klare und einheitliche Regeln für die Goldwäsche im Schwarzatal zu erarbeiten. Sitzendorf wolle außerdem einen neuen Anbieter für die Goldwäsche unter fachkundiger Anleitung finden. Die Sondererlaubnis für die Goldwäsche im Schwarzatal war Ende 2021 ausgelaufen. Das Thüringer Umweltministerium hatte die Erlaubnis zum Jahreswechsel nicht verlängert. Umweltschützer hatten kritisiert, dass sich Veranstalter der Goldwäsche in der Schwarza nicht an die Auflagen zum Naturschutz gehalten hätten. So seien zum Beispiel Löcher in das Flussbett gegraben worden. Die Schwarza gilt als einer der goldreichsten Flüsse in Thüringen, wobei meist nur winzige Splitter des Edelmetalls gefunden werden.