Drei Sommer lang wird die Meernacher Straße in Gräfenthal saniert. Deshalb müssen die Bewohner von Creunitz eine Umleitung durch den Wald in Richtung Franken nehmen. Dafür ist eine Schotterstraße gebaut worden, die Creunitz mit der Landstraße 1152 Piesau-Spechtsbrunn verbindet.

Solche Steine können die Autoreifen in Mitleidenschaft ziehen. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Die Baustelle an der Meernacher Straße ist eins der größten Straßenbauprojekte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Nach Angaben des Landratsamtes sind im Haushalt für 2023 4,3 Millionen Euro für Straßenbau und -unterhalt eingeplant. Als größte Einzelmaßnahme gilt der Bau der Meernacher Straße (K175) in Gräfenthal, an dem der Landkreis mit rund 1,7 Millionen Euro beteiligt ist.