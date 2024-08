Die Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld in Bayern sind am Freitagabend gesprengt worden. Gegen 20 Uhr zündete die Thüringer Sprengmeisterin Ulrike Matthes die Sprengladungen. Die beiden Bauwerke fielen in kurzem zeitlichen Abstand in sich zusammen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow