Im Schokoladenwerk Saalfeld hat es am Freitag vermutlich einen Hackerangriff auf das betriebsinterne Logistiksystem gegeben. Wie die Unternehmensleitung in Norderstedt auf Nachfrage mitteilte, wurde die Produktion vorübergehend lahm gelegt. Sie laufe aber inzwischen wieder an. Weitere Informationen wollte das Unternehmen nicht geben.

Mitarbeiterin Nadine Schuster an der Gießanlage für Schokoladentafeln Bildrechte: MDR/Rolf Sakulowski