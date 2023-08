Einer der Haselnusspioniere unter den Thüringer Bauern steht vor seiner ersten Ernte: Frank Sallach vom gleichnamigen Hof in Uhlstädt-Kirchhasel im Kreis Saalfeld-Rudolstadt rechnet mit 200 Kilogramm Haselnüssen, die er direkt vermarkten will.

In der Region gibt es zahlreiche wilde Haselnussträuche. Aus diesem Grund sieht Frank Sallach gute Chancen für Thüringen als professionelle Anbauregion.

Mit dem in Deutschland immer wärmer werdenden Klima und den milderen Wintern kam Sallach auf die Idee, die Haselnuss auch in Thüringen anzubauen. Sie soll so als eine weitere Alternative zu anderen Obstsorten angebaut werden.