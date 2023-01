Musik 25 Jahre Heaven Shall Burn: Aus Saalfeld auf die großen Bühnen dieser Welt

Sie sind Thüringens härtester Exportschlager - und der erfolgreichste dazu. Als die Musiker von Heaven Shall Burn 2020 ihr Doppelalbum "Of Truth and Sacrifice" veröffentlichten, schoss es auf Platz 1 der deutschen Charts. Dieser Tage touren sie mit den US-Bands Trivium und Obituary durch 29 Städte in 17 Ländern. Vor dem Konzert am Samstag in der Messehalle Erfurt wollten wir von Gitarrist Maik Weichert wissen, wie es die Metalband mit Saalfelder Wurzeln in 25 Jahren ganz nach oben geschafft hat.